Nosthusha Pradeep Kenjige

Nosthusha Pradeep Kenjige

bowler

Full name:Nosthusha Pradeep Kenjige
Nationality:USA

Teams

2026 Teams

Mi Emirates

Mi New York

USA

Career Averages

Bowling

LeagueOdiList aT20
Matches40616
Innings39605
Overs312.4465.415.2
Balls---
Maidens12310
Runs1327199388
Wickets38606
Avg34.9233.2114.66
SR49.3646.5615.33
Eco4.244.275.73
BB342
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiList aT20
Matches40616
Innings31492
Not outs14271
Runs3574335
Balls Faced4846387
Avg2119.685
SR73.7667.8671.42
Fours24250
Fifties000
Sixies560
Highest43433
Hundreds000

Nosthusha Pradeep Kenjige Schedule & Results

Major League Cricket

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

NEW

NEW

UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

Rafiq, Usman

Rafiq, Usman

Homraj, Akshay

Homraj, Akshay

Theron, Rusty

Theron, Rusty

John, Figy

John, Figy

Khan, Jannisar

Khan, Jannisar

Behrendorff, Jason

Behrendorff, Jason

Jamali, Naseer

Jamali, Naseer

Steel, Cameron

Steel, Cameron