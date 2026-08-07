Lakhan Singh

Lakhan Singh

bowler

Full name:Lakhan Singh
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Services

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches681
Innings1181
Overs107.050.43.0
Balls---
Maidens2460
Runs37725637
Wickets1290
Avg31.4128.4418.36
SR53.533.7712.54
Eco3.525.0512.33
BB433
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches681
Innings630
Not outs200
Runs51338
Balls Faced2520276
Avg1.250.3318.77
SR2050
Fours000
Fifties000
Sixies000
Highest3181
Hundreds000

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