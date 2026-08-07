Lakhan Singh
bowler
|Full name:
|Lakhan Singh
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|8
|1
|Innings
|11
|8
|1
|Overs
|107.0
|50.4
|3.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|24
|6
|0
|Runs
|377
|256
|37
|Wickets
|12
|9
|0
|Avg
|31.41
|28.44
|18.36
|SR
|53.5
|33.77
|12.54
|Eco
|3.52
|5.05
|12.33
|BB
|4
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|8
|1
|Innings
|6
|3
|0
|Not outs
|2
|0
|0
|Runs
|5
|1
|338
|Balls Faced
|25
|20
|276
|Avg
|1.25
|0.33
|18.77
|SR
|20
|5
|0
|Fours
|0
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|3
|1
|81
|Hundreds
|0
|0
|0