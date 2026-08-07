Chetan Dinesh Bist

Chetan Dinesh Bist

wicket keeper

Full name:Chetan Dinesh Bist
Nationality:India
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Nagaland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches403832
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches403832
Innings673427
Not outs838
Runs2192802607
Balls Faced42601183527
Avg37.1525.8731.94
SR51.4567.79115.18
Fours2578144
Fifties953
Sixies211019
Highest1598266
Hundreds800

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