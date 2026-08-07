Chetan Dinesh Bist
wicket keeper
|Full name:
|Chetan Dinesh Bist
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|40
|38
|32
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|40
|38
|32
|Innings
|67
|34
|27
|Not outs
|8
|3
|8
|Runs
|2192
|802
|607
|Balls Faced
|4260
|1183
|527
|Avg
|37.15
|25.87
|31.94
|SR
|51.45
|67.79
|115.18
|Fours
|257
|81
|44
|Fifties
|9
|5
|3
|Sixies
|21
|10
|19
|Highest
|159
|82
|66
|Hundreds
|8
|0
|0