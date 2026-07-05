Chiemelie Udekwe

Chiemelie Udekwe

bowler

Full name:Chiemelie Udekwe
Nationality:Nigeria

Teams

2025 Teams

Nigeria

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches66
Innings55
Overs15.015.0
Balls--
Maidens11
Runs7272
Wickets22
Avg3636
SR4545
Eco4.84.8
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches66
Innings11
Not outs00
Runs11
Balls Faced22
Avg11
SR5050
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest11
Hundreds00

Another Players

Abdulkareem, Ridwan

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Danladi, Isaac

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Okpe, Sylvester Ameh

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Shreshta, Ashmit

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Mohammed, Abdulmumuni

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Okpe, Isaac

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Adedeji, Joseph

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Useni, Prosper

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Onikoyi, Ademola

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Isesele, Akhere

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