Chiemelie Udekwe
bowler
|Full name:
|Chiemelie Udekwe
|Nationality:
|Nigeria
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|6
|6
|Innings
|5
|5
|Overs
|15.0
|15.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|1
|1
|Runs
|72
|72
|Wickets
|2
|2
|Avg
|36
|36
|SR
|45
|45
|Eco
|4.8
|4.8
|BB
|1
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|6
|6
|Innings
|1
|1
|Not outs
|0
|0
|Runs
|1
|1
|Balls Faced
|2
|2
|Avg
|1
|1
|SR
|50
|50
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|1
|1
|Hundreds
|0
|0