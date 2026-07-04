Nigeria Cricket Team Players

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Nigeria

Useni, Prosper

Nigeria

Abdulkareem, Ridwan

Nigeria

Onwubualili, Chidi

Nigeria

Udekwe, Chiemelie

Nigeria

Okeke, Chijioke

Nigeria

Abiebhode, David

Nigeria

Samuel, Victor

Nigeria

Asia, Joshua

Nigeria

Chilemanya, Solomon

Nigeria

Kareem, Gafar

Nigeria

Salau, Selim

Nigeria

Sunday, Joshua

Nigeria

Pam, Paul

Nigeria

Okeke, Izuchukwu

Nigeria

Taiwo, Mohameed

Nigeria

Olaleye, Olayinka

Nigeria

Adekunle, Adeshola

Nigeria

Akhigbe, Annointed

Nigeria

Peace, Usen

Nigeria

Amusa, Kehinde

Nigeria

Bassey, Deborah

Nigeria

Bieni, Jessica

Nigeria

Eguakun, Omosigho

Nigeria

Memeh, Naomi

Nigeria

Oguai, Beauty

Nigeria

Ude, Lilian

Nigeria

Inyene, Umoh

Nigeria

Igbobie, Abigail

Nigeria

Abiodun, Esther

Nigeria

Omokhobhio, Oseyande

Nigeria

Adedeji, Sesan

Nigeria

Jimoh, Abdulrahman

Nigeria