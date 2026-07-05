Deerappuli Lahiru Dilshan
batsman
|Full name:
|Deerappuli Lahiru Dilshan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|11
|11
|Innings
|5
|4
|2
|Overs
|12.0
|5.4
|3.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|60
|35
|26
|Wickets
|2
|0
|1
|Avg
|30
|0
|26
|SR
|36
|0
|20
|Eco
|5
|6.17
|7.8
|BB
|1
|0
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|11
|11
|Innings
|22
|11
|11
|Not outs
|0
|1
|1
|Runs
|589
|262
|109
|Balls Faced
|887
|340
|122
|Avg
|26.77
|26.2
|10.9
|SR
|66.4
|77.05
|89.34
|Fours
|62
|21
|10
|Fifties
|2
|2
|0
|Sixies
|20
|8
|2
|Highest
|139
|73
|21
|Hundreds
|1
|0
|0