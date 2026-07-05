Deerappuli Lahiru Dilshan

Deerappuli Lahiru Dilshan

batsman

Full name:Deerappuli Lahiru Dilshan

Teams

2023 Teams

Panadura SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches141111
Innings542
Overs12.05.43.2
Balls---
Maidens100
Runs603526
Wickets201
Avg30026
SR36020
Eco56.177.8
BB101
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches141111
Innings221111
Not outs011
Runs589262109
Balls Faced887340122
Avg26.7726.210.9
SR66.477.0589.34
Fours622110
Fifties220
Sixies2082
Highest1397321
Hundreds100

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