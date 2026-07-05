Hangili Gurunhelage Koshan Dhanus

Hangili Gurunhelage Koshan Dhanus

bowler

Full name:Hangili Gurunhelage Koshan Dhanus
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Panadura SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches242921
Innings392819
Overs509.4199.453.1
Balls---
Maidens69100
Runs1751824327
Wickets552819
Avg31.8329.4217.21
SR55.642.7816.78
Eco3.434.126.15
BB933
4w400
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches242921
Innings342520
Not outs335
Runs630451216
Balls Faced1009512175
Avg20.3220.514.4
SR62.4388.08123.42
Fours563616
Fifties420
Sixies30199
Highest786736
Hundreds000

Another Players

Kalindu, Hettiarachchi Chilan

Kalindu, Hettiarachchi Chilan

Walallawita, Thilan N

Walallawita, Thilan N

Prasanna, Hettiarachchige Sukitha Manoj

Prasanna, Hettiarachchige Sukitha Manoj

Peiris, Nimantha

Peiris, Nimantha

Avishka, Yashan

Avishka, Yashan

Weerasinghe, Rajeewa

Weerasinghe, Rajeewa

Nirmal, Sasanka

Nirmal, Sasanka

Sathsara, Kaveesha

Sathsara, Kaveesha

Silva, Pawan de

Silva, Pawan de

Kumara, Vishwa

Kumara, Vishwa