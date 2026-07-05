Hangili Gurunhelage Koshan Dhanus
bowler
|Full name:
|Hangili Gurunhelage Koshan Dhanus
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|24
|29
|21
|Innings
|39
|28
|19
|Overs
|509.4
|199.4
|53.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|69
|10
|0
|Runs
|1751
|824
|327
|Wickets
|55
|28
|19
|Avg
|31.83
|29.42
|17.21
|SR
|55.6
|42.78
|16.78
|Eco
|3.43
|4.12
|6.15
|BB
|9
|3
|3
|4w
|4
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|24
|29
|21
|Innings
|34
|25
|20
|Not outs
|3
|3
|5
|Runs
|630
|451
|216
|Balls Faced
|1009
|512
|175
|Avg
|20.32
|20.5
|14.4
|SR
|62.43
|88.08
|123.42
|Fours
|56
|36
|16
|Fifties
|4
|2
|0
|Sixies
|30
|19
|9
|Highest
|78
|67
|36
|Hundreds
|0
|0
|0