Hettiarachchi Chilan Kalindu
wicket keeper
|Full name:
|Hettiarachchi Chilan Kalindu
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|7
|3
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|7
|3
|Innings
|5
|7
|2
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|26
|60
|13
|Balls Faced
|80
|96
|17
|Avg
|5.2
|8.57
|6.5
|SR
|32.5
|62.5
|76.47
|Fours
|2
|8
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|17
|19
|10
|Hundreds
|0
|0
|0