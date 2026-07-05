Hettiarachchi Chilan Kalindu

Hettiarachchi Chilan Kalindu

wicket keeper

Full name:Hettiarachchi Chilan Kalindu
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Panadura SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches373
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches373
Innings572
Not outs000
Runs266013
Balls Faced809617
Avg5.28.576.5
SR32.562.576.47
Fours280
Fifties000
Sixies000
Highest171910
Hundreds000

Another Players

Walallawita, Thilan N

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Dhanushka, Koshan

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Prasanna, Hettiarachchige Sukitha Manoj

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Weerasinghe, Rajeewa

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Silva, Pawan de

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Kumara, Vishwa

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