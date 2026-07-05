Don Rajeewa Frank Weerasinghe

Don Rajeewa Frank Weerasinghe

all rounder

Full name:Don Rajeewa Frank Weerasinghe
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Panadura SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches887037
Innings1416535
Overs2207.3493.3116.0
Balls---
Maidens287191
Runs75522117671
Wickets2978838
Avg25.4224.0517.65
SR44.5933.6418.31
Eco3.424.285.78
BB1243
4w1130
5w1700
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches887037
Innings1385730
Not outs321215
Runs1741604319
Balls Faced39011113298
Avg16.4213.4221.26
SR44.6254.26107.04
Fours1895314
Fifties610
Sixies20812
Highest776447
Hundreds000

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Sathsara, Kaveesha

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Silva, Pawan de

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Kumara, Vishwa

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