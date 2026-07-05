Don Rajeewa Frank Weerasinghe
all rounder
|Full name:
|Don Rajeewa Frank Weerasinghe
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|88
|70
|37
|Innings
|141
|65
|35
|Overs
|2207.3
|493.3
|116.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|287
|19
|1
|Runs
|7552
|2117
|671
|Wickets
|297
|88
|38
|Avg
|25.42
|24.05
|17.65
|SR
|44.59
|33.64
|18.31
|Eco
|3.42
|4.28
|5.78
|BB
|12
|4
|3
|4w
|11
|3
|0
|5w
|17
|0
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|88
|70
|37
|Innings
|138
|57
|30
|Not outs
|32
|12
|15
|Runs
|1741
|604
|319
|Balls Faced
|3901
|1113
|298
|Avg
|16.42
|13.42
|21.26
|SR
|44.62
|54.26
|107.04
|Fours
|189
|53
|14
|Fifties
|6
|1
|0
|Sixies
|20
|8
|12
|Highest
|77
|64
|47
|Hundreds
|0
|0
|0