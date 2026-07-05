Pawan de Silva

Pawan de Silva

all rounder

Full name:Pawan de Silva
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Panadura SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1047
Innings530
Overs14.110.00
Balls---
Maidens110
Runs71640
Wickets110
Avg71640
SR85600
Eco5.016.40
BB110
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1047
Innings1347
Not outs000
Runs3405817
Balls Faced6587433
Avg26.1514.52.42
SR51.6778.3751.51
Fours4251
Fifties300
Sixies430
Highest52307
Hundreds000

Another Players

Kalindu, Hettiarachchi Chilan

Kalindu, Hettiarachchi Chilan

Walallawita, Thilan N

Walallawita, Thilan N

Dhanushka, Koshan

Dhanushka, Koshan

Prasanna, Hettiarachchige Sukitha Manoj

Prasanna, Hettiarachchige Sukitha Manoj

Peiris, Nimantha

Peiris, Nimantha

Avishka, Yashan

Avishka, Yashan

Weerasinghe, Rajeewa

Weerasinghe, Rajeewa

Nirmal, Sasanka

Nirmal, Sasanka

Sathsara, Kaveesha

Sathsara, Kaveesha

Kumara, Vishwa

Kumara, Vishwa