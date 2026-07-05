Pawan de Silva
all rounder
|Full name:
|Pawan de Silva
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|4
|7
|Innings
|5
|3
|0
|Overs
|14.1
|10.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|1
|0
|Runs
|71
|64
|0
|Wickets
|1
|1
|0
|Avg
|71
|64
|0
|SR
|85
|60
|0
|Eco
|5.01
|6.4
|0
|BB
|1
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|4
|7
|Innings
|13
|4
|7
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|340
|58
|17
|Balls Faced
|658
|74
|33
|Avg
|26.15
|14.5
|2.42
|SR
|51.67
|78.37
|51.51
|Fours
|42
|5
|1
|Fifties
|3
|0
|0
|Sixies
|4
|3
|0
|Highest
|52
|30
|7
|Hundreds
|0
|0
|0