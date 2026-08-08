Squads East Zone vs North East Zone Test Duleep Trophy 23.08.2026

Test

EAS
EAS
NOR
NOR

Playing

EAS
EAS
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Anderson Jehu

wicket keeper

Bhatewara Arpit

no information yet

Kishan Ishan

wicket keeper

Doria Techi

all rounder

Kushagra Kumar

wicket keeper

Manishi -

no information yet

Malik Ankur

no information yet

Parag Riyan

all rounder

Tamang Plazor

all rounder

Singh Sarabdeep

no information yet

Thapa Ashish

no information yet

Singh Utkarsh

all rounder

Bench

EAS
EAS
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet