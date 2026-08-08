Squads East Zone vs North East Zone Test Duleep Trophy 23.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Das Denish Paramananda
batsman
Anderson Jehu
wicket keeper
Deep Akash
bowler
Bhatewara Arpit
no information yet
Easwaran Abhimanyu
batsman
Bora Aryan
bowler
Hussain Mukhtar
bowler
Chetri Hem Bahadur
batsman
Jaiswal Suraj Sindhu
bowler
Choudhary Akash Kumar
bowler
Kishan Ishan
wicket keeper
Doria Techi
all rounder
Kumar Mukesh
bowler
Jonathan Rongsen
batsman
Kushagra Kumar
wicket keeper
Konthoujam Bishworjit
bowler
Manishi -
no information yet
Malik Ankur
no information yet
Parag Riyan
all rounder
Pheiroijam Jotin
bowler
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Rupero Sedezhalie
batsman
Paul Sridam
batsman
Singh Lamabam
bowler
Shami Mohammed
bowler
Tamang Plazor
all rounder
Singh Sarabdeep
no information yet
Thapa Ashish
no information yet
Singh Utkarsh
all rounder
Yumnam Karnajit
batsman
Singh Virat
batsman
Match has not started yet