Dharshanapriya Sandun Weerakkody
wicket keeper
|Full name:
|Dharshanapriya Sandun Weerakkody
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|83
|112
|51
|Innings
|0
|37
|15
|9
|Overs
|0
|153.1
|44.3
|23.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|18
|1
|0
|Runs
|0
|550
|253
|154
|Wickets
|0
|21
|6
|10
|Avg
|0
|26.19
|42.16
|15.4
|SR
|0
|43.76
|44.5
|13.8
|Eco
|0
|3.59
|5.68
|6.69
|BB
|0
|4
|2
|4
|4w
|0
|1
|0
|1
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|83
|112
|51
|Innings
|3
|143
|108
|44
|Not outs
|0
|5
|3
|0
|Runs
|73
|4974
|2849
|777
|Balls Faced
|66
|5480
|2791
|611
|Avg
|24.33
|36.04
|27.13
|17.65
|SR
|110.6
|90.76
|102.07
|127.16
|Fours
|9
|599
|384
|87
|Fifties
|1
|20
|20
|1
|Sixies
|1
|116
|49
|23
|Highest
|58
|189
|121
|53
|Hundreds
|0
|11
|3
|0