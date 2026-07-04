Dharshanapriya Sandun Weerakkody

Dharshanapriya Sandun Weerakkody

wicket keeper

Full name:Dharshanapriya Sandun Weerakkody
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Bloomfield Cricket And Athletic Club

Kandy Nsl

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches38311251
Innings037159
Overs0153.144.323.0
Balls----
Maidens01810
Runs0550253154
Wickets021610
Avg026.1942.1615.4
SR043.7644.513.8
Eco03.595.686.69
BB0424
4w0101
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches38311251
Innings314310844
Not outs0530
Runs7349742849777
Balls Faced6654802791611
Avg24.3336.0427.1317.65
SR110.690.76102.07127.16
Fours959938487
Fifties120201
Sixies11164923
Highest5818912153
Hundreds01130

Another Players

Atharagalla, Nimasara

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Sigera, Asel

Sigera, Asel

Parakrama, Udayawansha

Parakrama, Udayawansha

Tharanga, Pulina

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de Silva, Yohan

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Tharindu, Nimesh

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Kumara, Wanuja Sahan

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Karunaratne, Chamika

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Madusanka, Lahiru

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Dickwella, Niroshan

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