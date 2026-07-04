Diego Rosier
batsman
|Full name:
|Diego Rosier
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|leg break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|85
|89
|75
|Innings
|80
|28
|12
|Overs
|415.1
|104.2
|14.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|36
|2
|0
|Runs
|1702
|660
|137
|Wickets
|53
|26
|3
|Avg
|32.11
|25.38
|45.66
|SR
|47
|24.07
|28.66
|Eco
|4.09
|6.32
|9.55
|BB
|5
|5
|1
|4w
|2
|1
|0
|5w
|1
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|85
|89
|75
|Innings
|135
|87
|60
|Not outs
|7
|8
|10
|Runs
|3695
|2865
|1095
|Balls Faced
|6532
|3349
|873
|Avg
|28.86
|36.26
|21.9
|SR
|56.56
|85.54
|125.43
|Fours
|476
|274
|92
|Fifties
|19
|17
|7
|Sixies
|16
|31
|29
|Highest
|164
|148
|74
|Hundreds
|5
|6
|0