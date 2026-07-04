Diego Rosier

Diego Rosier

batsman

Full name:Diego Rosier
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2026 Teams

Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches858975
Innings802812
Overs415.1104.214.2
Balls---
Maidens3620
Runs1702660137
Wickets53263
Avg32.1125.3845.66
SR4724.0728.66
Eco4.096.329.55
BB551
4w210
5w110
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches858975
Innings1358760
Not outs7810
Runs369528651095
Balls Faced65323349873
Avg28.8636.2621.9
SR56.5685.54125.43
Fours47627492
Fifties19177
Sixies163129
Highest16414874
Hundreds560

Another Players

King, JP

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Whitehead, Sean

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Makhosi, Lizo

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White, David

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Nabe, Mthiwekhaya

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de Klerk, Jade

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King, JP

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Heerden, George Van

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