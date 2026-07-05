Dilivio Ridgaard
wicket keeper
|Full name:
|Dilivio Ridgaard
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|left handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|24
|10
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|24
|10
|Innings
|26
|22
|8
|Not outs
|3
|4
|1
|Runs
|554
|580
|40
|Balls Faced
|1446
|900
|56
|Avg
|24.08
|32.22
|5.71
|SR
|38.31
|64.44
|71.42
|Fours
|69
|44
|3
|Fifties
|4
|4
|0
|Sixies
|1
|1
|0
|Highest
|83
|86
|16
|Hundreds
|0
|0
|0