Dilivio Ridgaard

Dilivio Ridgaard

wicket keeper

Full name:Dilivio Ridgaard
Nationality:South Africa
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Kwazulu Natal Inland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches212410
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches212410
Innings26228
Not outs341
Runs55458040
Balls Faced144690056
Avg24.0832.225.71
SR38.3164.4471.42
Fours69443
Fifties440
Sixies110
Highest838616
Hundreds000

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