Don Radebe
bowler
|Full name:
|Don Radebe
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|7
|9
|Innings
|7
|7
|9
|Overs
|78.4
|56.3
|27.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|14
|0
|0
|Runs
|287
|296
|277
|Wickets
|11
|11
|7
|Avg
|26.09
|26.9
|39.57
|SR
|42.9
|30.81
|23.14
|Eco
|3.64
|5.23
|10.25
|BB
|5
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|7
|9
|Innings
|6
|5
|4
|Not outs
|0
|1
|1
|Runs
|67
|44
|61
|Balls Faced
|91
|58
|39
|Avg
|11.16
|11
|20.33
|SR
|73.62
|75.86
|156.41
|Fours
|10
|3
|4
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|5
|Highest
|39
|22
|33
|Hundreds
|0
|0
|0