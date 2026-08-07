Don Radebe

Don Radebe

bowler

Full name:Don Radebe
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Limpopo

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches479
Innings779
Overs78.456.327.0
Balls---
Maidens1400
Runs287296277
Wickets11117
Avg26.0926.939.57
SR42.930.8123.14
Eco3.645.2310.25
BB533
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches479
Innings654
Not outs011
Runs674461
Balls Faced915839
Avg11.161120.33
SR73.6275.86156.41
Fours1034
Fifties000
Sixies005
Highest392233
Hundreds000

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