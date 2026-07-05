Ludwig Kaestner
batsman
|Full name:
|Ludwig Kaestner
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|18
|7
|Innings
|5
|9
|1
|Overs
|30.5
|42.0
|0.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|0
|0
|Runs
|96
|234
|1
|Wickets
|1
|7
|0
|Avg
|96
|33.42
|0
|SR
|185
|36
|0
|Eco
|3.11
|5.57
|6
|BB
|1
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|18
|7
|Innings
|23
|18
|7
|Not outs
|2
|1
|1
|Runs
|688
|892
|169
|Balls Faced
|1596
|1181
|182
|Avg
|32.76
|52.47
|28.16
|SR
|43.1
|75.52
|92.85
|Fours
|96
|97
|17
|Fifties
|3
|6
|0
|Sixies
|2
|7
|0
|Highest
|139
|112
|43
|Hundreds
|1
|2
|0