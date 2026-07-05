Ludwig Kaestner

Ludwig Kaestner

batsman

Full name:Ludwig Kaestner

Teams

2026 Teams

Limpopo

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches12187
Innings591
Overs30.542.00.1
Balls---
Maidens300
Runs962341
Wickets170
Avg9633.420
SR185360
Eco3.115.576
BB130
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches12187
Innings23187
Not outs211
Runs688892169
Balls Faced15961181182
Avg32.7652.4728.16
SR43.175.5292.85
Fours969717
Fifties360
Sixies270
Highest13911243
Hundreds120

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Masondo, Sizwe

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Radebe, Don

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Diseko, Johannes Newty

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Mayes, Thomas

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Steenkamp, Louren

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Patel, Khaif

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