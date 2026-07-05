Sizwe Masondo

Sizwe Masondo

wicket keeper

Full name:Sizwe Masondo
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Limpopo

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1037639
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1037639
Innings1556831
Not outs1497
Runs33361620374
Balls Faced61742224399
Avg23.6527.4515.58
SR54.0372.8493.73
Fours46712919
Fifties18101
Sixies35209
Highest1579051
Hundreds300

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Radebe, Don

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