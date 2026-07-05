Sizwe Masondo
wicket keeper
|Full name:
|Sizwe Masondo
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|103
|76
|39
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|103
|76
|39
|Innings
|155
|68
|31
|Not outs
|14
|9
|7
|Runs
|3336
|1620
|374
|Balls Faced
|6174
|2224
|399
|Avg
|23.65
|27.45
|15.58
|SR
|54.03
|72.84
|93.73
|Fours
|467
|129
|19
|Fifties
|18
|10
|1
|Sixies
|35
|20
|9
|Highest
|157
|90
|51
|Hundreds
|3
|0
|0