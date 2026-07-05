Louren Steenkamp
batsman
|Full name:
|Louren Steenkamp
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|18
|1
|Innings
|2
|5
|0
|Overs
|7.2
|26.5
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|3
|0
|Runs
|36
|133
|0
|Wickets
|0
|6
|0
|Avg
|0
|22.16
|0
|SR
|0
|26.83
|0
|Eco
|4.9
|4.95
|0
|BB
|0
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|18
|1
|Innings
|16
|17
|1
|Not outs
|1
|1
|0
|Runs
|468
|392
|3
|Balls Faced
|762
|494
|12
|Avg
|31.2
|24.5
|3
|SR
|61.41
|79.35
|25
|Fours
|72
|38
|0
|Fifties
|3
|3
|0
|Sixies
|5
|9
|0
|Highest
|136
|92
|3
|Hundreds
|1
|0
|0