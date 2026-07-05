Louren Steenkamp

Louren Steenkamp

batsman

Full name:Louren Steenkamp
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Limpopo

Namibia

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches9181
Innings250
Overs7.226.50
Balls---
Maidens030
Runs361330
Wickets060
Avg022.160
SR026.830
Eco4.94.950
BB030
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches9181
Innings16171
Not outs110
Runs4683923
Balls Faced76249412
Avg31.224.53
SR61.4179.3525
Fours72380
Fifties330
Sixies590
Highest136923
Hundreds100

Another Players

Brassell, Jack Thomas

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Cock, Divan la

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Lita, Addo

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Davin, Niko

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Shikongo, Ben

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Brussell, Jack

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Kotze, JP

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