Ebadot Hossain

Ebadot Hossain

bowler

Full name:Ebadot Hossain
Nationality:Bangladesh

Teams

2026 Teams

Bangladesh

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches20124503253
Innings31114823153
Overs552.590.015.11343.1247.3185.4
Balls------
Maidens10440249112
Runs1980504140443013271520
Wickets422271384952
Avg47.1422.92032.127.0829.23
SR78.9724.541358.3930.321.42
Eco3.585.69.233.295.368.18
BB7431044
4w220541
5w100400
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches20124503253
Innings3270711714
Not outs164028811
Runs50301443027
Balls Faced2291405106735
Avg3.12103.343.339
SR21.8321.42028.2344.7777.14
Fours6001821
Fifties000000
Sixies100301
Highest211021119
Hundreds000000

Another Players

Nabi, Mohammad

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Udana, Isuru

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Hasan, Nayeem

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Bopara, Ravi

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Rahman, Taibur

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Williams, Kesrick

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Azam, Hammad

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Hossain, Delwar

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Swadhin, Aks

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Razzak, Abdur

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