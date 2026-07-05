Ebadot Hossain
bowler
|Full name:
|Ebadot Hossain
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|12
|4
|50
|32
|53
|Innings
|31
|11
|4
|82
|31
|53
|Overs
|552.5
|90.0
|15.1
|1343.1
|247.3
|185.4
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|104
|4
|0
|249
|11
|2
|Runs
|1980
|504
|140
|4430
|1327
|1520
|Wickets
|42
|22
|7
|138
|49
|52
|Avg
|47.14
|22.9
|20
|32.1
|27.08
|29.23
|SR
|78.97
|24.54
|13
|58.39
|30.3
|21.42
|Eco
|3.58
|5.6
|9.23
|3.29
|5.36
|8.18
|BB
|7
|4
|3
|10
|4
|4
|4w
|2
|2
|0
|5
|4
|1
|5w
|1
|0
|0
|4
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|1
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|12
|4
|50
|32
|53
|Innings
|32
|7
|0
|71
|17
|14
|Not outs
|16
|4
|0
|28
|8
|11
|Runs
|50
|3
|0
|144
|30
|27
|Balls Faced
|229
|14
|0
|510
|67
|35
|Avg
|3.12
|1
|0
|3.34
|3.33
|9
|SR
|21.83
|21.42
|0
|28.23
|44.77
|77.14
|Fours
|6
|0
|0
|18
|2
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|3
|0
|1
|Highest
|21
|1
|0
|21
|11
|9
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0
|0