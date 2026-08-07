Fahad Iqbal
batsman
|Full name:
|Fahad Iqbal
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|119
|84
|29
|Innings
|52
|37
|2
|Overs
|177.2
|220.4
|2.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|18
|6
|0
|Runs
|678
|1205
|20
|Wickets
|12
|27
|0
|Avg
|56.5
|44.62
|0
|SR
|88.66
|49.03
|0
|Eco
|3.82
|5.46
|10
|BB
|3
|5
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|119
|84
|29
|Innings
|190
|74
|24
|Not outs
|17
|8
|8
|Runs
|5483
|2120
|481
|Balls Faced
|0
|2952
|454
|Avg
|31.69
|32.12
|30.06
|SR
|0
|71.81
|105.94
|Fours
|0
|183
|32
|Fifties
|34
|10
|3
|Sixies
|0
|12
|11
|Highest
|200
|122
|59
|Hundreds
|8
|2
|0