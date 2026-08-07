Fahad Iqbal

Fahad Iqbal

batsman

Full name:Fahad Iqbal
Nationality:Pakistan

Teams

2023 Teams

Karachi Region Whites

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1198429
Innings52372
Overs177.2220.42.0
Balls---
Maidens1860
Runs678120520
Wickets12270
Avg56.544.620
SR88.6649.030
Eco3.825.4610
BB350
4w000
5w010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1198429
Innings1907424
Not outs1788
Runs54832120481
Balls Faced02952454
Avg31.6932.1230.06
SR071.81105.94
Fours018332
Fifties34103
Sixies01211
Highest20012259
Hundreds820

Another Players

Ilyas, Junaid

Ilyas, Junaid

Khan, Azam

Khan, Azam

Hasan, Mohammad

Hasan, Mohammad

Aziz, Rameez

Aziz, Rameez

Yaqoob, Arif

Yaqoob, Arif

Khan, Sohail

Khan, Sohail

Yousuf, Omair

Yousuf, Omair

Shakil, Saud

Shakil, Saud

Shahnawaz, Dahani

Shahnawaz, Dahani

Mudassar, Ghulam

Mudassar, Ghulam