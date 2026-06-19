Ghulam Mudassar

Ghulam Mudassar

bowler

Full name:Ghulam Mudassar
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

San Francisco Unicorns

San Francisco Unicorns

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches284019
Innings494019
Overs758.0294.363.3
Balls---
Maidens120151
Runs27581759624
Wickets924817
Avg29.9736.6436.7
SR49.4336.8122.41
Eco3.635.979.82
BB753
4w210
5w520
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches284019
Innings36145
Not outs1462
Runs86712
Balls Faced2361005
Avg3.98.870.66
SR36.447140
Fours860
Fifties000
Sixies210
Highest12171
Hundreds000

Ghulam Mudassar Schedule & Results

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

173

LOS

LOS

184

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

231

WAS

WAS

238

T20 Global Super League

Another Players

Anderson, Corey

Anderson, Corey

Ganesh, Saideep

Ganesh, Saideep

Fraser-McGurk, Jake

Fraser-McGurk, Jake

Allen, Fabian

Allen, Fabian

Bishnoi, Chaitanya

Bishnoi, Chaitanya

Short, Matt

Short, Matt

Peters, Gideon

Peters, Gideon

White, David

White, David

Watson, Shane

Watson, Shane

Hardie, Aaron

Hardie, Aaron