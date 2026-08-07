Fazal Subhan

Fazal Subhan

batsman

Full name:Fazal Subhan
Nationality:Pakistan

Teams

2023 Teams

Karachi Region Whites

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches40396
Innings620
Overs16.37.30
Balls---
Maidens100
Runs74560
Wickets000
Avg000
SR000
Eco4.487.460
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches40396
Innings71386
Not outs100
Runs230185887
Balls Faced3970106866
Avg32.8722.5714.5
SR57.9580.33131.81
Fours3108410
Fifties1161
Sixies10153
Highest20710253
Hundreds510

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