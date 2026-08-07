Fazal Subhan
batsman
|Full name:
|Fazal Subhan
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|40
|39
|6
|Innings
|6
|2
|0
|Overs
|16.3
|7.3
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|74
|56
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|4.48
|7.46
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|40
|39
|6
|Innings
|71
|38
|6
|Not outs
|1
|0
|0
|Runs
|2301
|858
|87
|Balls Faced
|3970
|1068
|66
|Avg
|32.87
|22.57
|14.5
|SR
|57.95
|80.33
|131.81
|Fours
|310
|84
|10
|Fifties
|11
|6
|1
|Sixies
|10
|15
|3
|Highest
|207
|102
|53
|Hundreds
|5
|1
|0