Felix Jack Monk Murray

Felix Jack Monk Murray

bowler

Full name:Felix Jack Monk Murray
Nationality:New zealand

Teams

2026 Teams

Central Stags

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches482
Innings782
Overs74.052.17.0
Balls---
Maidens2010
Runs20128850
Wickets681
Avg33.53650
SR7439.1242
Eco2.715.527.14
BB321
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches482
Innings471
Not outs220
Runs48642
Balls Faced117703
Avg2412.82
SR41.0291.4266.66
Fours870
Fifties000
Sixies010
Highest27352
Hundreds000

Another Players

Leopard, Christian Kevin

Leopard, Christian Kevin

Wiggins, Bayley

Wiggins, Bayley

Bruce, Tom

Bruce, Tom

Clarkson, Joshua Andrew

Clarkson, Joshua Andrew

Toole, Raymond

Toole, Raymond

Tickner, Blair

Tickner, Blair

Cobb, Josh

Cobb, Josh

Clark, William

Clark, William

Patel, Ajaz

Patel, Ajaz

Field, Joey

Field, Joey