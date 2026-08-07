Felix Jack Monk Murray
bowler
|Full name:
|Felix Jack Monk Murray
|Nationality:
|New zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|8
|2
|Innings
|7
|8
|2
|Overs
|74.0
|52.1
|7.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|20
|1
|0
|Runs
|201
|288
|50
|Wickets
|6
|8
|1
|Avg
|33.5
|36
|50
|SR
|74
|39.12
|42
|Eco
|2.71
|5.52
|7.14
|BB
|3
|2
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|8
|2
|Innings
|4
|7
|1
|Not outs
|2
|2
|0
|Runs
|48
|64
|2
|Balls Faced
|117
|70
|3
|Avg
|24
|12.8
|2
|SR
|41.02
|91.42
|66.66
|Fours
|8
|7
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|0
|Highest
|27
|35
|2
|Hundreds
|0
|0
|0