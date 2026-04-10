Ajaz Yunus Patel

Ajaz Yunus Patel

bowler

Full name:Ajaz Yunus Patel
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Central Stags

Durham

Leicestershire

Career Averages

Bowling

LeagueTestT20iFirst classList aT20
Matches147923973
Innings2571643772
Overs499.526.03466.1316.5248.0
Balls-----
Maidens100073491
Runs15101181091816621897
Wickets48113244478
Avg31.4510.7233.6937.7724.32
SR62.4714.1864.1843.219.07
Eco3.024.533.145.247.64
BB1441434
4w11901
5w302400
10w10500

Batting

LeagueTestT20iFirst classList aT20
Matches147923973
Innings1921292227
Not outs8030711
Runs12671467190135
Balls Faced354143495232142
Avg11.453.514.8112.668.43
SR35.595041.9781.8995.07
Fours130188207
Fifties00200
Sixies001143
Highest354524513
Hundreds00000

Ajaz Yunus Patel Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Ajaz Patel News

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Watch, Super Smash | Young surprises himself with unbelievable catch in outfield to dismiss Nicholls

Watch, Super Smash | Young surprises himself with unbelievable catch in outfield to dismiss Nicholls

New Zealand has always been looked up to as one of the best fielding units in the world, and Will Young underlined that again during the Super Smash game against Canterbury in Christchurch. The Central Districts batter pulled off an extraordinary catch at the boundary to end Henry Nidholls’ stay.

Ajaz Patel05:48 PM, 09 July, 2025

AI Simulation, CD vs DC | Central Districts make winning start in GSL with five-run victory against Dubai Capitals

Ajaz Patel11:57 PM, 08 July, 2025

CD vs DC, Preview । Central Districts and Dubai Capitals set to take on highly anticipated GSL 2025 opener

Ajaz Patel01:20 PM, 03 November, 2024

IND vs NZ | Ajaz’s love affair with Wankhede eclipse Pant’s resilience as Kiwis sweep India at home after 24 years

Ajaz Patel01:07 PM, 03 November, 2024

IND vs NZ | Twitter reacts to mastermind Ashwin playing 4d chess with Kiwis to avoid hit wicket with whimsical ploy

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