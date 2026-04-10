Joshua James Cobb

Joshua James Cobb

all rounder

Full name:Joshua James Cobb
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Central Stags

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches13899186
Innings10261131
Overs473.2293.0294.1
Balls---
Maidens5010
Runs168717122296
Wickets203574
Avg84.3548.9131.02
SR14250.2223.85
Eco3.565.847.8
BB235
4w001
5w001
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches13899186
Innings23794174
Not outs23716
Runs555233303904
Balls Faced1092836412913
Avg25.9438.2724.7
SR50.891.45134.02
Fours742362351
Fifties322124
Sixies6878172
Highest148146103
Hundreds471

Joshua James Cobb Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Leopard, Christian Kevin

Leopard, Christian Kevin

Wiggins, Bayley

Wiggins, Bayley

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Bruce, Tom

Bruce, Tom

Jones, Cameron William

Jones, Cameron William

Gibbon, Ben

Gibbon, Ben

Clarkson, Joshua Andrew

Clarkson, Joshua Andrew

Waite, Matthew

Waite, Matthew

Cox, Oliver Hugo

Cox, Oliver Hugo