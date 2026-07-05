Gayan Buddika Wijeweera Munaweera

Gayan Buddika Wijeweera Munaweera

bowler

Full name:Gayan Buddika Wijeweera Munaweera

Teams

2024 Teams

Qatar

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches231023
Innings231023
Overs72.075.172.0
Balls---
Maidens030
Runs546395546
Wickets221822
Avg24.8121.9424.81
SR19.6325.0519.63
Eco7.585.257.58
BB252
4w010
5w010
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches231023
Innings797
Not outs404
Runs3810138
Balls Faced3516735
Avg12.6611.2212.66
SR108.5760.47108.57
Fours383
Fifties000
Sixies121
Highest8318
Hundreds000

Another Players

Nadeem, Mohammed

Nadeem, Mohammed

Athamlebbe, Mohammad Ahnaff

Athamlebbe, Mohammad Ahnaff

Kumar, Bipin

Kumar, Bipin

Khan, Jassim

Khan, Jassim

Khan, Kamran

Khan, Kamran

Rizlan, Mohammad

Rizlan, Mohammad

A, Mohammed Irshad E

A, Mohammed Irshad E

Ibrahim, Zaheer

Ibrahim, Zaheer

Farooq, Amir

Farooq, Amir

Tanveer, Muhammad

Tanveer, Muhammad