Gayan Buddika Wijeweera Munaweera
bowler
|Full name:
|Gayan Buddika Wijeweera Munaweera
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|23
|10
|23
|Innings
|23
|10
|23
|Overs
|72.0
|75.1
|72.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|3
|0
|Runs
|546
|395
|546
|Wickets
|22
|18
|22
|Avg
|24.81
|21.94
|24.81
|SR
|19.63
|25.05
|19.63
|Eco
|7.58
|5.25
|7.58
|BB
|2
|5
|2
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|23
|10
|23
|Innings
|7
|9
|7
|Not outs
|4
|0
|4
|Runs
|38
|101
|38
|Balls Faced
|35
|167
|35
|Avg
|12.66
|11.22
|12.66
|SR
|108.57
|60.47
|108.57
|Fours
|3
|8
|3
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|2
|1
|Highest
|8
|31
|8
|Hundreds
|0
|0
|0