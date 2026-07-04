George Herrick Worker
batsman
|Full name:
|George Herrick Worker
|Nationality:
|New Zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|2
|118
|160
|150
|Innings
|1
|1
|113
|81
|56
|Overs
|1.0
|2.0
|1131.0
|408.0
|135.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|163
|6
|0
|Runs
|5
|19
|3905
|2290
|1120
|Wickets
|0
|1
|58
|59
|42
|Avg
|0
|19
|67.32
|38.81
|26.66
|SR
|0
|12
|117
|41.49
|19.28
|Eco
|5
|9.5
|3.45
|5.61
|8.29
|BB
|0
|1
|4
|4
|5
|4w
|0
|0
|1
|2
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|1
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|2
|118
|160
|150
|Innings
|10
|2
|211
|159
|142
|Not outs
|2
|0
|9
|14
|10
|Runs
|272
|90
|5911
|6485
|3427
|Balls Faced
|379
|64
|12905
|8044
|2772
|Avg
|34
|45
|29.26
|44.72
|25.96
|SR
|71.76
|140.62
|45.8
|80.61
|123.62
|Fours
|23
|6
|763
|667
|333
|Fifties
|3
|1
|28
|35
|18
|Sixies
|3
|5
|42
|121
|113
|Highest
|58
|62
|210
|194
|106
|Hundreds
|0
|0
|11
|18
|1