George Herrick Worker

George Herrick Worker

batsman

Full name:George Herrick Worker
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Auckland Aces

Central Stags

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches102118160150
Innings111138156
Overs1.02.01131.0408.0135.0
Balls-----
Maidens0016360
Runs519390522901120
Wickets01585942
Avg01967.3238.8126.66
SR01211741.4919.28
Eco59.53.455.618.29
BB01445
4w00120
5w00001
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches102118160150
Innings102211159142
Not outs2091410
Runs27290591164853427
Balls Faced379641290580442772
Avg344529.2644.7225.96
SR71.76140.6245.880.61123.62
Fours236763667333
Fifties31283518
Sixies3542121113
Highest5862210194106
Hundreds0011181

Another Players

Sclanders, Michael

Sclanders, Michael

Harjot, Harjot

Harjot, Harjot

Leopard, Christian Kevin

Leopard, Christian Kevin

Wiggins, Bayley

Wiggins, Bayley

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Quinn, Matt

Quinn, Matt

Bruce, Tom

Bruce, Tom

Horne, Benjamin James

Horne, Benjamin James

Fletcher, Cam

Fletcher, Cam

Lister, Benjamin

Lister, Benjamin