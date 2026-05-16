Gustav Mckeon

Gustav Mckeon

batsman

Full name:Gustav Mckeon
Nationality:France
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

France

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1111
Innings55
Overs12.112.1
Balls--
Maidens11
Runs7272
Wickets55
Avg14.414.4
SR14.614.6
Eco5.915.91
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1111
Innings1111
Not outs11
Runs629629
Balls Faced390390
Avg62.962.9
SR161.28161.28
Fours5555
Fifties44
Sixies3333
Highest109109
Hundreds22

Gustav Mckeon Schedule & Results

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

Another Players

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