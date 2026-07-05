Hanno Hendrik Johannes Kotze

Hanno Hendrik Johannes Kotze

wicket keeper

Full name:Hanno Hendrik Johannes Kotze
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Garden Route Badgers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches475928
Innings17100
Overs88.234.10
Balls---
Maidens1300
Runs2931740
Wickets750
Avg41.8534.80
SR75.71410
Eco3.315.090
BB220
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches475928
Innings755727
Not outs341
Runs21111496622
Balls Faced29951877496
Avg29.3128.2223.92
SR70.4879.7125.4
Fours28115061
Fifties10103
Sixies413919
Highest2227476
Hundreds200

Another Players

Valli, Yaseen

Valli, Yaseen

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Moletsane, Pheku

Moletsane, Pheku

Malife, Liabona

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Tait, Stephan

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Walters, Basheeru

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America, Hershell Bradley

America, Hershell Bradley

Kaber, Thomas

Kaber, Thomas

du Plessis, Jean

du Plessis, Jean

Piedt, Marcello

Piedt, Marcello