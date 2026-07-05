Hanno Hendrik Johannes Kotze
wicket keeper
|Full name:
|Hanno Hendrik Johannes Kotze
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|47
|59
|28
|Innings
|17
|10
|0
|Overs
|88.2
|34.1
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|13
|0
|0
|Runs
|293
|174
|0
|Wickets
|7
|5
|0
|Avg
|41.85
|34.8
|0
|SR
|75.71
|41
|0
|Eco
|3.31
|5.09
|0
|BB
|2
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|47
|59
|28
|Innings
|75
|57
|27
|Not outs
|3
|4
|1
|Runs
|2111
|1496
|622
|Balls Faced
|2995
|1877
|496
|Avg
|29.31
|28.22
|23.92
|SR
|70.48
|79.7
|125.4
|Fours
|281
|150
|61
|Fifties
|10
|10
|3
|Sixies
|41
|39
|19
|Highest
|222
|74
|76
|Hundreds
|2
|0
|0