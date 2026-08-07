Hardik Tamore
wicket keeper
|Full name:
|Hardik Tamore
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|11
|9
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|11
|9
|Innings
|14
|9
|4
|Not outs
|0
|3
|1
|Runs
|423
|160
|39
|Balls Faced
|802
|261
|44
|Avg
|30.21
|26.66
|13
|SR
|52.74
|61.3
|88.63
|Fours
|48
|8
|4
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|4
|2
|0
|Highest
|115
|53
|19
|Hundreds
|2
|0
|0