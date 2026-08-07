Hardik Tamore

Hardik Tamore

wicket keeper

Full name:Hardik Tamore
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Mumbai

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches11119
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches11119
Innings1494
Not outs031
Runs42316039
Balls Faced80226144
Avg30.2126.6613
SR52.7461.388.63
Fours4884
Fifties110
Sixies420
Highest1155319
Hundreds200

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