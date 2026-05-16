Hevit Alodin Jackson

Hevit Alodin Jackson

wicket keeper

Full name:Hevit Alodin Jackson
Nationality:France
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

France

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1818
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1818
Innings1818
Not outs11
Runs287287
Balls Faced292292
Avg16.8816.88
SR98.2898.28
Fours2424
Fifties11
Sixies33
Highest5050
Hundreds00

Hevit Alodin Jackson Schedule & Results

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

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