Hokaito Huzheto Zhimomi

Hokaito Huzheto Zhimomi

batsman

Full name:Hokaito Huzheto Zhimomi
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Nagaland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches292522
Innings12126
Overs51.069.19.0
Balls---
Maidens210
Runs20133781
Wickets193
Avg20137.4427
SR30646.1118
Eco3.944.879
BB122
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches292522
Innings471918
Not outs136
Runs1060247215
Balls Faced2465413239
Avg23.0415.4317.91
SR4359.889.95
Fours1081716
Fifties411
Sixies1126
Highest1777255
Hundreds200

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Zhimomi, Vino

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