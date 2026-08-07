Hokaito Huzheto Zhimomi
batsman
|Full name:
|Hokaito Huzheto Zhimomi
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|29
|25
|22
|Innings
|12
|12
|6
|Overs
|51.0
|69.1
|9.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|1
|0
|Runs
|201
|337
|81
|Wickets
|1
|9
|3
|Avg
|201
|37.44
|27
|SR
|306
|46.11
|18
|Eco
|3.94
|4.87
|9
|BB
|1
|2
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|29
|25
|22
|Innings
|47
|19
|18
|Not outs
|1
|3
|6
|Runs
|1060
|247
|215
|Balls Faced
|2465
|413
|239
|Avg
|23.04
|15.43
|17.91
|SR
|43
|59.8
|89.95
|Fours
|108
|17
|16
|Fifties
|4
|1
|1
|Sixies
|11
|2
|6
|Highest
|177
|72
|55
|Hundreds
|2
|0
|0