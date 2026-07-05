Ibrahim Abdulrahimzai

Ibrahim Abdulrahimzai

batsman

Full name:Ibrahim Abdulrahimzai

Teams

2024 Teams

Afghanistan

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches25
Innings25
Overs17.018.0
Balls--
Maidens10
Runs9292
Wickets19
Avg9210.22
SR10212
Eco5.415.11
BB13
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches25
Innings11
Not outs10
Runs10
Balls Faced11
Avg00
SR1000
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest10
Hundreds00

Another Players

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