Ibrahim Abdulrahimzai
batsman
|Full name:
|Ibrahim Abdulrahimzai
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|2
|5
|Innings
|2
|5
|Overs
|17.0
|18.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|Runs
|92
|92
|Wickets
|1
|9
|Avg
|92
|10.22
|SR
|102
|12
|Eco
|5.41
|5.11
|BB
|1
|3
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|2
|5
|Innings
|1
|1
|Not outs
|1
|0
|Runs
|1
|0
|Balls Faced
|1
|1
|Avg
|0
|0
|SR
|100
|0
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|1
|0
|Hundreds
|0
|0