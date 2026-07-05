Imran Butt
batsman
|Full name:
|Imran Butt
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|103
|68
|16
|Innings
|0
|8
|2
|0
|Overs
|0
|19.0
|2.4
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|2
|0
|0
|Runs
|0
|84
|20
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|4.42
|7.5
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|103
|68
|16
|Innings
|10
|184
|67
|11
|Not outs
|0
|12
|5
|1
|Runs
|178
|6152
|2478
|135
|Balls Faced
|453
|11817
|3177
|148
|Avg
|17.8
|35.76
|39.96
|13.5
|SR
|39.29
|52.06
|77.99
|91.21
|Fours
|20
|802
|256
|9
|Fifties
|1
|32
|15
|0
|Sixies
|0
|18
|15
|2
|Highest
|91
|214
|129
|37
|Hundreds
|0
|13
|5
|0