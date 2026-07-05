Imran Butt

Imran Butt

batsman

Full name:Imran Butt
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Lahore Region Blues

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches61036816
Innings0820
Overs019.02.40
Balls----
Maidens0200
Runs084200
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco04.427.50
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches61036816
Innings101846711
Not outs01251
Runs17861522478135
Balls Faced453118173177148
Avg17.835.7639.9613.5
SR39.2952.0677.9991.21
Fours208022569
Fifties132150
Sixies018152
Highest9121412937
Hundreds01350

Another Players

Rehman, Haseeb Ur

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Bhatti, Kashif

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Lynn, Chris

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Imam-ul-Haq

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Nasim, Saad

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Hafeez, Mohammad

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Akram, Qasim

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Mehran, Asfand

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Talat, Hussain

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Qadir, Usman

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