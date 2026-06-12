Iqra Sahar

Iqra Sahar

bowler

Full name:Iqra Sahar
Nationality:Hong Kong, China
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Hong Kong, China Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches29
Innings29
Overs84.4
Balls-
Maidens4
Runs447
Wickets18
Avg24.83
SR28.22
Eco5.27
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches29
Innings11
Not outs4
Runs29
Balls Faced45
Avg4.14
SR64.44
Fours1
Fifties0
Sixies0
Highest10
Hundreds0

Iqra Sahar Schedule & Results

Another Players

Chan, Dorothea

Chan, Dorothea

Siu, Mei Wai

Siu, Mei Wai

Cheung, Lemon

Cheung, Lemon

Hubbard, Elysa

Hubbard, Elysa

Chan, Betty

Chan, Betty

Lai, Emma

Lai, Emma

Poon, Bella

Poon, Bella

Venkatesh, Ruchitha

Venkatesh, Ruchitha

Hill, Mariko

Hill, Mariko

Yousaf, Akasha

Yousaf, Akasha