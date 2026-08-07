Jamie David Gibson
all rounder
|Full name:
|Jamie David Gibson
|Nationality:
|New zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|25
|29
|Innings
|31
|18
|3
|Overs
|260.3
|83.0
|6.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|55
|1
|0
|Runs
|899
|537
|49
|Wickets
|22
|6
|2
|Avg
|40.86
|89.5
|24.5
|SR
|71.04
|83
|18
|Eco
|3.45
|6.46
|8.16
|BB
|4
|2
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|25
|29
|Innings
|33
|24
|19
|Not outs
|4
|6
|4
|Runs
|704
|455
|228
|Balls Faced
|1578
|575
|183
|Avg
|24.27
|25.27
|15.2
|SR
|44.61
|79.13
|124.59
|Fours
|79
|32
|11
|Fifties
|2
|2
|0
|Sixies
|11
|11
|9
|Highest
|116
|64
|28
|Hundreds
|1
|0
|0