Jamie David Gibson

Jamie David Gibson

all rounder

Full name:Jamie David Gibson
Nationality:New zealand

Teams

2026 Teams

Wellington Firebirds

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches202529
Innings31183
Overs260.383.06.0
Balls---
Maidens5510
Runs89953749
Wickets2262
Avg40.8689.524.5
SR71.048318
Eco3.456.468.16
BB421
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches202529
Innings332419
Not outs464
Runs704455228
Balls Faced1578575183
Avg24.2725.2715.2
SR44.6179.13124.59
Fours793211
Fifties220
Sixies11119
Highest1166428
Hundreds100

Another Players

Hancock, David

Hancock, David

Blundell, Tom

Blundell, Tom

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Vishvaka, Devan

Vishvaka, Devan

McPeake, Iain Geoffrey

McPeake, Iain Geoffrey

Bhula, Jakob

Bhula, Jakob

Georgeson, Luke

Georgeson, Luke

Fletcher, Luke

Fletcher, Luke

Bennett, Hamish

Bennett, Hamish