Janindu Inuwara

Janindu Inuwara

batsman

Full name:Janindu Inuwara
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Panadura SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches399
Innings375
Overs18.043.212.2
Balls---
Maidens030
Runs116254102
Wickets467
Avg2942.3314.57
SR2743.3310.57
Eco6.445.868.27
BB242
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches399
Innings585
Not outs212
Runs10308
Balls Faced368428
Avg3.334.282.66
SR27.7735.7128.57
Fours010
Fifties000
Sixies010
Highest7163
Hundreds000

Another Players

Kalindu, Hettiarachchi Chilan

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Walallawita, Thilan N

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Dhanushka, Koshan

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Prasanna, Hettiarachchige Sukitha Manoj

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Peiris, Nimantha

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Avishka, Yashan

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Weerasinghe, Rajeewa

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Nirmal, Sasanka

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Sathsara, Kaveesha

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Silva, Pawan de

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