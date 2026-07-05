Janindu Inuwara
batsman
|Full name:
|Janindu Inuwara
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|9
|9
|Innings
|3
|7
|5
|Overs
|18.0
|43.2
|12.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|3
|0
|Runs
|116
|254
|102
|Wickets
|4
|6
|7
|Avg
|29
|42.33
|14.57
|SR
|27
|43.33
|10.57
|Eco
|6.44
|5.86
|8.27
|BB
|2
|4
|2
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|9
|9
|Innings
|5
|8
|5
|Not outs
|2
|1
|2
|Runs
|10
|30
|8
|Balls Faced
|36
|84
|28
|Avg
|3.33
|4.28
|2.66
|SR
|27.77
|35.71
|28.57
|Fours
|0
|1
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|0
|Highest
|7
|16
|3
|Hundreds
|0
|0
|0