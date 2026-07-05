Jiveshan Pillay

Jiveshan Pillay

batsman

Full name:Jiveshan Pillay
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches192019
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches192019
Innings272018
Not outs211
Runs577501499
Balls Faced1257744434
Avg23.0826.3629.35
SR45.967.33114.97
Fours805157
Fifties324
Sixies2613
Highest11310975
Hundreds110

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King, JP

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