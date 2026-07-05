Jiveshan Pillay
batsman
|Full name:
|Jiveshan Pillay
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|20
|19
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|20
|19
|Innings
|27
|20
|18
|Not outs
|2
|1
|1
|Runs
|577
|501
|499
|Balls Faced
|1257
|744
|434
|Avg
|23.08
|26.36
|29.35
|SR
|45.9
|67.33
|114.97
|Fours
|80
|51
|57
|Fifties
|3
|2
|4
|Sixies
|2
|6
|13
|Highest
|113
|109
|75
|Hundreds
|1
|1
|0