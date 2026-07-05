Jonas Strandby Henriksen

Jonas Strandby Henriksen

batsman

Full name:Jonas Strandby Henriksen
Nationality:Denmark

Teams

2025 Teams

Denmark

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches353
Innings222
Overs4.08.04.0
Balls---
Maidens010
Runs455245
Wickets111
Avg455245
SR244824
Eco11.256.511.25
BB111
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches353
Innings252
Not outs000
Runs107510
Balls Faced1215012
Avg5155
SR83.335083.33
Fours1111
Fifties000
Sixies010
Highest8368
Hundreds000

Another Players

Ali Malik, Lucky

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Karimi, Eshan

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Zeb, Shakeel

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Hald, Oliver

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Hashmi, Abdul

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Shaheen, Musa

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Aslam, Saran

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Bharaj, Taranjit

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Thanikaithasan, Shangeev

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