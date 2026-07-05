Jonas Strandby Henriksen
batsman
|Full name:
|Jonas Strandby Henriksen
|Nationality:
|Denmark
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|3
|5
|3
|Innings
|2
|2
|2
|Overs
|4.0
|8.0
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|0
|Runs
|45
|52
|45
|Wickets
|1
|1
|1
|Avg
|45
|52
|45
|SR
|24
|48
|24
|Eco
|11.25
|6.5
|11.25
|BB
|1
|1
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|3
|5
|3
|Innings
|2
|5
|2
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|10
|75
|10
|Balls Faced
|12
|150
|12
|Avg
|5
|15
|5
|SR
|83.33
|50
|83.33
|Fours
|1
|11
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|0
|Highest
|8
|36
|8
|Hundreds
|0
|0
|0