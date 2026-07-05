T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
Denmark vs Estonia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
EST
Denmark vs Hungary
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
HUN
batsman
|Full name:
|Shangeev Thanikaithasan
|Nationality:
|Denmark
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|18
|9
|18
|Innings
|5
|3
|5
|Overs
|10.4
|7.0
|10.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|80
|37
|80
|Wickets
|1
|0
|1
|Avg
|80
|0
|80
|SR
|64
|0
|64
|Eco
|7.5
|5.28
|7.5
|BB
|1
|0
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|18
|9
|18
|Innings
|16
|8
|16
|Not outs
|2
|1
|2
|Runs
|255
|147
|255
|Balls Faced
|238
|175
|238
|Avg
|18.21
|21
|18.21
|SR
|107.14
|84
|107.14
|Fours
|15
|12
|15
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|8
|2
|8
|Highest
|41
|59
|41
|Hundreds
|0
|0
|0
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
EST
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
HUN