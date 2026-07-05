Shangeev Thanikaithasan

Shangeev Thanikaithasan

batsman

Full name:Shangeev Thanikaithasan
Nationality:Denmark

Teams

2026 Teams

Denmark

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches18918
Innings535
Overs10.47.010.4
Balls---
Maidens000
Runs803780
Wickets101
Avg80080
SR64064
Eco7.55.287.5
BB101
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches18918
Innings16816
Not outs212
Runs255147255
Balls Faced238175238
Avg18.212118.21
SR107.1484107.14
Fours151215
Fifties010
Sixies828
Highest415941
Hundreds000

Shangeev Thanikaithasan Schedule & Results

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