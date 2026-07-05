Musa Shaheen Mahmood

Musa Shaheen Mahmood

batsman

Full name:Musa Shaheen Mahmood
Nationality:Denmark

Teams

2026 Teams

Denmark

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches21721
Innings202
Overs3.203.2
Balls---
Maidens000
Runs21021
Wickets303
Avg707
SR6.6606.66
Eco6.306.3
BB303
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches21721
Innings16716
Not outs121
Runs10130101
Balls Faced14154141
Avg6.7366.73
SR71.6355.5571.63
Fours414
Fifties000
Sixies111
Highest291529
Hundreds000

Musa Shaheen Mahmood Schedule & Results

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