T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
Denmark vs Estonia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
EST
Denmark vs Hungary
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
HUN
batsman
|Full name:
|Musa Shaheen Mahmood
|Nationality:
|Denmark
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|21
|7
|21
|Innings
|2
|0
|2
|Overs
|3.2
|0
|3.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|21
|0
|21
|Wickets
|3
|0
|3
|Avg
|7
|0
|7
|SR
|6.66
|0
|6.66
|Eco
|6.3
|0
|6.3
|BB
|3
|0
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|21
|7
|21
|Innings
|16
|7
|16
|Not outs
|1
|2
|1
|Runs
|101
|30
|101
|Balls Faced
|141
|54
|141
|Avg
|6.73
|6
|6.73
|SR
|71.63
|55.55
|71.63
|Fours
|4
|1
|4
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|1
|1
|Highest
|29
|15
|29
|Hundreds
|0
|0
|0
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
EST
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
HUN