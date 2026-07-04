Eshan Karimi

Eshan Karimi

bowler

Full name:Eshan Karimi
Nationality:Denmark

Teams

2026 Teams

Denmark

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches22
Innings22
Overs7.07.0
Balls--
Maidens00
Runs5656
Wickets22
Avg2828
SR2121
Eco88
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches22
Innings11
Not outs00
Runs22
Balls Faced55
Avg22
SR4040
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest22
Hundreds00

Eshan Karimi Schedule & Results

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