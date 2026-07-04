T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
Denmark vs Estonia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
EST
Denmark vs Hungary
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
HUN
bowler
|Full name:
|Eshan Karimi
|Nationality:
|Denmark
|League
|T20i
|T20
|Matches
|2
|2
|Innings
|2
|2
|Overs
|7.0
|7.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|56
|56
|Wickets
|2
|2
|Avg
|28
|28
|SR
|21
|21
|Eco
|8
|8
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|T20i
|T20
|Matches
|2
|2
|Innings
|1
|1
|Not outs
|0
|0
|Runs
|2
|2
|Balls Faced
|5
|5
|Avg
|2
|2
|SR
|40
|40
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|2
|2
|Hundreds
|0
|0
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
EST
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
HUN