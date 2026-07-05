Lucky Ali Malik

Lucky Ali Malik

bowler

Full name:Lucky Ali Malik
Nationality:Denmark

Teams

2026 Teams

Denmark

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches21121
Innings15115
Overs48.01.048.0
Balls---
Maidens303
Runs2449244
Wickets18018
Avg13.55013.55
SR16016
Eco5.0895.08
BB303
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches21121
Innings15015
Not outs303
Runs1520152
Balls Faced1920192
Avg12.66012.66
SR79.16079.16
Fours10010
Fifties000
Sixies000
Highest26026
Hundreds000

Lucky Ali Malik Schedule & Results

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