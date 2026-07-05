T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
Denmark vs Estonia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
EST
Denmark vs Hungary
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
HUN
bowler
|Full name:
|Lucky Ali Malik
|Nationality:
|Denmark
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|21
|1
|21
|Innings
|15
|1
|15
|Overs
|48.0
|1.0
|48.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|0
|3
|Runs
|244
|9
|244
|Wickets
|18
|0
|18
|Avg
|13.55
|0
|13.55
|SR
|16
|0
|16
|Eco
|5.08
|9
|5.08
|BB
|3
|0
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|21
|1
|21
|Innings
|15
|0
|15
|Not outs
|3
|0
|3
|Runs
|152
|0
|152
|Balls Faced
|192
|0
|192
|Avg
|12.66
|0
|12.66
|SR
|79.16
|0
|79.16
|Fours
|10
|0
|10
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|26
|0
|26
|Hundreds
|0
|0
|0
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
EST
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
HUN