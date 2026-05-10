Jonathan Hill

Jonathan Hill

batsman

Full name:Jonathan Hill
Nationality:Philippines

Teams

2026 Teams

Philippines

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches99
Innings22
Overs6.06.0
Balls--
Maidens00
Runs5050
Wickets33
Avg16.6616.66
SR1212
Eco8.338.33
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches99
Innings88
Not outs11
Runs4242
Balls Faced7373
Avg66
SR57.5357.53
Fours33
Fifties00
Sixies00
Highest1111
Hundreds00

Jonathan Hill Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Singh, Kulwinderjit

Singh, Kulwinderjit

Isorena, Hernie

Isorena, Hernie

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Podosky, Jean Miguel

Podosky, Jean Miguel

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Tyler, Henry Ernest Roy

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Walsh, Francis Norman

Samra, Arshdeep Singh

Samra, Arshdeep Singh

Russ, Grant Ronald

Russ, Grant Ronald

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Smith, Daniel Christopher

Chohan, Gurbhupinder

Chohan, Gurbhupinder