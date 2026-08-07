Jonty Sidhu

Jonty Sidhu

batsman

Full name:Jonty Sidhu
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Delhi

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1781
Innings111
Overs1.03.02.0
Balls---
Maidens000
Runs5197
Wickets002
Avg003.5
SR006
Eco56.333.5
BB002
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1781
Innings2671
Not outs410
Runs101618821
Balls Faced221624412
Avg46.1831.3321
SR45.8477.04175
Fours117183
Fifties800
Sixies1540
Highest14010021
Hundreds110

Another Players

Ayyappa, Bandaru

Ayyappa, Bandaru

Lakra, Dev

Lakra, Dev

Singh, Himmat

Singh, Himmat

Sharma, Kshitiz

Sharma, Kshitiz

Suyal, Pawan Shakland

Suyal, Pawan Shakland

Negi, Pawan

Negi, Pawan

Arya, Priyansh

Arya, Priyansh

Dias, Royston

Dias, Royston

Yadav, Kuldip

Yadav, Kuldip

Dhawan, Shikhar

Dhawan, Shikhar