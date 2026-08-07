Jonty Sidhu
batsman
|Full name:
|Jonty Sidhu
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|8
|1
|Innings
|1
|1
|1
|Overs
|1.0
|3.0
|2.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|5
|19
|7
|Wickets
|0
|0
|2
|Avg
|0
|0
|3.5
|SR
|0
|0
|6
|Eco
|5
|6.33
|3.5
|BB
|0
|0
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|8
|1
|Innings
|26
|7
|1
|Not outs
|4
|1
|0
|Runs
|1016
|188
|21
|Balls Faced
|2216
|244
|12
|Avg
|46.18
|31.33
|21
|SR
|45.84
|77.04
|175
|Fours
|117
|18
|3
|Fifties
|8
|0
|0
|Sixies
|15
|4
|0
|Highest
|140
|100
|21
|Hundreds
|1
|1
|0