Ka Ying Chan

Ka Ying Chan

all rounder

Full name:Ka Ying Chan
Nationality:Hong Kong, China

Teams

2026 Teams

Hong Kong, China Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches54
Innings53
Overs179.0
Balls-
Maidens11
Runs808
Wickets63
Avg12.82
SR17.04
Eco4.51
BB5
4w0
5w2
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches54
Innings49
Not outs6
Runs856
Balls Faced987
Avg19.9
SR86.72
Fours68
Fifties1
Sixies3
Highest70
Hundreds0

Ka Ying Chan Schedule & Results

Another Players

Chan, Dorothea

Chan, Dorothea

Siu, Mei Wai

Siu, Mei Wai

Cheung, Lemon

Cheung, Lemon

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Hubbard, Elysa

Chan, Betty

Chan, Betty

Lai, Emma

Lai, Emma

Poon, Bella

Poon, Bella

Venkatesh, Ruchitha

Venkatesh, Ruchitha

Hill, Mariko

Hill, Mariko

Yousaf, Akasha

Yousaf, Akasha