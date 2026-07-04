Kagiso Rapulana

Kagiso Rapulana

batsman

Full name:Kagiso Rapulana
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Kwazulu Natal Inland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1077041
Innings63185
Overs292.161.112.1
Balls---
Maidens3420
Runs1172320106
Wickets31144
Avg37.822.8526.5
SR56.5426.2118.25
Eco4.015.238.71
BB552
4w000
5w110
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1077041
Innings1826833
Not outs1295
Runs46321725514
Balls Faced88172211516
Avg27.2429.2318.35
SR52.5378.0199.61
Fours62917948
Fifties2381
Sixies19107
Highest25915185
Hundreds430

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