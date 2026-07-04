Kagiso Rapulana
batsman
|Full name:
|Kagiso Rapulana
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|107
|70
|41
|Innings
|63
|18
|5
|Overs
|292.1
|61.1
|12.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|34
|2
|0
|Runs
|1172
|320
|106
|Wickets
|31
|14
|4
|Avg
|37.8
|22.85
|26.5
|SR
|56.54
|26.21
|18.25
|Eco
|4.01
|5.23
|8.71
|BB
|5
|5
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|1
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|107
|70
|41
|Innings
|182
|68
|33
|Not outs
|12
|9
|5
|Runs
|4632
|1725
|514
|Balls Faced
|8817
|2211
|516
|Avg
|27.24
|29.23
|18.35
|SR
|52.53
|78.01
|99.61
|Fours
|629
|179
|48
|Fifties
|23
|8
|1
|Sixies
|19
|10
|7
|Highest
|259
|151
|85
|Hundreds
|4
|3
|0