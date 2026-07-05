Kalana Wijesiri
batsman
|Full name:
|Kalana Wijesiri
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|16
|7
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|16
|7
|Innings
|9
|16
|6
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|106
|225
|91
|Balls Faced
|220
|396
|85
|Avg
|11.77
|14.06
|15.16
|SR
|48.18
|56.81
|107.05
|Fours
|12
|16
|6
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|5
|4
|Highest
|37
|44
|37
|Hundreds
|0
|0
|0