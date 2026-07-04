Katene Dalton Clarke
batsman
|Full name:
|Katene Dalton Clarke
|Nationality:
|New Zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|34
|26
|Innings
|1
|1
|0
|Overs
|1.0
|1.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|14
|12
|0
|Wickets
|1
|0
|0
|Avg
|14
|0
|0
|SR
|6
|0
|0
|Eco
|14
|12
|0
|BB
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|34
|26
|Innings
|27
|34
|25
|Not outs
|3
|0
|1
|Runs
|612
|985
|602
|Balls Faced
|1015
|1044
|420
|Avg
|25.5
|28.97
|25.08
|SR
|60.29
|94.34
|143.33
|Fours
|70
|113
|71
|Fifties
|2
|8
|2
|Sixies
|13
|16
|23
|Highest
|129
|82
|73
|Hundreds
|1
|0
|0