Katene Dalton Clarke

Katene Dalton Clarke

batsman

Full name:Katene Dalton Clarke
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

New Zealand

Northern Brave

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches143426
Innings110
Overs1.01.00
Balls---
Maidens000
Runs14120
Wickets100
Avg1400
SR600
Eco14120
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches143426
Innings273425
Not outs301
Runs612985602
Balls Faced10151044420
Avg25.528.9725.08
SR60.2994.34143.33
Fours7011371
Fifties282
Sixies131623
Highest1298273
Hundreds100

Another Players

Hampton, Brett

Hampton, Brett

Blundell, Tom

Blundell, Tom

Nicholls, Henry

Nicholls, Henry

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Warner, David

Warner, David

Bruce, Tom

Bruce, Tom

Rutherford, Hamish

Rutherford, Hamish

Fletcher, Cam

Fletcher, Cam

Henry, Matt

Henry, Matt