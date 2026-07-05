Keila Oneika Elliott
bowler
|Full name:
|Keila Oneika Elliott
|Nationality:
|Barbados
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|leg break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|1
|5
|Innings
|1
|5
|Overs
|1.0
|17.3
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|11
|108
|Wickets
|0
|5
|Avg
|0
|21.6
|SR
|0
|21
|Eco
|11
|6.17
|BB
|0
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|1
|5
|Innings
|1
|0
|Not outs
|0
|0
|Runs
|2
|0
|Balls Faced
|13
|0
|Avg
|2
|0
|SR
|15.38
|0
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|2
|0
|Hundreds
|0
|0