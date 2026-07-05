Keila Oneika Elliott

Keila Oneika Elliott

bowler

Full name:Keila Oneika Elliott
Nationality:Barbados
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2025 Teams

Trinbago Knight Riders Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches15
Innings15
Overs1.017.3
Balls--
Maidens00
Runs11108
Wickets05
Avg021.6
SR021
Eco116.17
BB02
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches15
Innings10
Not outs00
Runs20
Balls Faced130
Avg20
SR15.380
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest20
Hundreds00

Another Players

James, Zaida

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Prendergast, Orla

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van Niekerk, Dane

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Kodali, Geetika

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Noel, Carena

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Knight, Kyshona

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Ramnath, Samara

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Luus, Sune

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du Preez, Mignon

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Jensen, Hayley

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